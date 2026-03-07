Tadej Pogacar (UAE Emirates) gewinnt die Strade Bianche zum 3. Mal in Folge.

Der Slowene setzt knapp 80 Kilometer vor dem Ziel zum Angriff an und distanziert seine Verfolger kontinuierlich.

Der Aargauer Jan Christen (UAE Emirates) belegt den hervorragenden 6. Rang.

147 Tage nach seinem Solo-Sieg bei der Lombardei-Rundfahrt gelang Tadej Pogacar auch bei der Rückkehr nach Italien eine Machtdemonstration. Bereits knapp 80 Kilometer vor dem Ziel setzte er zu seiner Attacke an: Der Angriff des Slowenen schien zwar nicht unwiderstehlich, dennoch konnte er seine Verfolger kontinuierlich distanzieren. Paul Seixas (Decathlon – CMA CGM), Isaac Del Toro (UAE Emirates) und Matteo Jorgenson (Visma) waren die Einzigen, die reagieren konnten. Während Del Toro und Jorgenson schnell abreissen lassen mussten, konnte der 19-jährige Seixas zunächst noch mithalten.

Doch die Pace von Strassenweltmeister Pogacar war zu hoch. Nach und nach baute er seinen Vorsprung aus – zuweilen bis auf 2 Minuten. Pogacar hielt das Tempo hoch und seine Konkurrenten gekonnt in Schach. Er lief nie Gefahr, von seinen Verfolgern noch eingeholt zu werden. Und so fuhr der Slowene ein über weite Strecken einsames Rennen und feierte bei den Strade Bianche seinen 3. Sieg in Folge.

«Es war mehr oder weniger geplant, dass wir dort (am Monte Sante Marie, Anm. der Red.) angreifen würden. Das gesamte Team hat grossartige Arbeit geleistet. Es war wunderbar zu sehen, was sie alles getan haben, damit ich dieses Rennen gewinnen konnte», sagte Pogacar.

Cancellara überflügelt

Der Vorsprung auf Seixas, der sich kurz vor dem Ziel von Del Toro abgesetzt hatte, betrug am Ende genau eine Minute. Insgesamt ist es für Pogacar der 4. Triumph beim Frühjahrsklassiker mit Start und Ziel in Siena. Damit ist er neu alleiniger Rekordsieger vor Fabian Cancellara. Der Schweizer hatte die Strade Bianche 2008, 2012 und 2016 für sich entschieden.

Christen schielt auf das Podest

Ein starkes Rennen zeigte auch Pogacars Teamkollege Jan Christen. Der 21-jährige Schweizer hielt sich stets in den Spitzengruppen auf. 9 Kilometer vor dem Ziel versuchte er im Alleingang, zu den ersten Verfolgern Seixas und Del Toro aufzuschliessen und sich einen Podestplatz zu ergattern. Christen, der ansonsten verständlicherweise keine Absichten hegte, in der Verfolgergruppe Führungsarbeit zu leisten, wurde aber schnell wieder eingeholt. Der Aargauer beendete das Rennen auf dem hervorragenden 6. Rang.

Strade Bianche