Paul Seixas gewinnt als jüngster Fahrer ein Etappenrennen auf der World Tour. Und als erster Franzose seit 19 Jahren.

Legende: Lässt Frankreich wieder träumen «Wunderkind» Paul Seixas. Keystone/EPA/JUAN HERRERO

Paul Seixas hat am Samstag bei strömendem Regen den Gesamtsieg bei der Baskenland-Rundfahrt in trockene Tücher gebracht. Der 19-jährige Franzose aus dem Decathlon-Team verteidigte die Spitzenposition auf der 6. und letzten Etappe nach Bergara ohne Probleme.

In der Endabrechnung distanzierte Seixas Florian Lipowitz um 2:30 Minuten. Der Deutsche verteidigte Rang 2 im Gesamtklassement mit nur 3 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tobias Johannessen.

Seixas erlöst Frankreich

Seixas ist der erste Franzose seit Christophe Moreau im Jahr 2007, der ein Etappenrennen auf der World Tour gewinnen konnte. Zudem ist er mit 19 Jahren neu der jüngste Fahrer, der jemals ein mehrtägiges Rennen auf höchster Stufe für sich entscheiden konnte. Bisher hielt Tadej Pogacar diesen Rekord. Der Slowene hatte 2019 im Alter von 20 Jahren die Kalifornien-Rundfahrt gewonnen.

Seixas hatte im Baskenland die ersten beiden Etappen gewonnen und entschied am Freitag auch die Königsetappe für sich.

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