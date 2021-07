Die Hierarchien im Schweizer Mountainbike-Team haben sich verschoben. Nach starken Saisonergebnissen hält Mathias Flückiger die besten Schweizer Karten für Olympiagold in der Hand. Routinier Nino Schurter reist für einmal nicht als klarer Favorit an einen Grossanlass.

Dennoch sollte man den Bündner nicht vorzeitig abschreiben, meint Teamchef Thomas Frischknecht: «Er ist besser ‹zwäg›, als es die Resultate vermuten lassen.»

Begründen tut dies der 51-Jährige unter anderen mit den Leistungsdaten seines Schützlings beim Weltcup in Albstadt: «In diesem Jahr hatte Schurter die besten Werte in diesem Rennen. Leistungsmässig ist er dort, wo er in der Vergangenheit auch schon war.»

