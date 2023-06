Marlen Reusser hat in dieser Saison bereits viel erreicht. An der Tour de France wird sie trotzdem wieder ins 2. Glied rücken.

Das niederländische Team SD Worx dominiert den Frauen-Radsport. Grossen Anteil an einer bisher starken Saison hat auch Marlen Reusser. Die 31-jährige Schweizerin gewann an der Tour de Suisse bereits ihre zweite Rundfahrt in diesem Jahr.

Das sagte Reusser über ...

... den hart erkämpften Gesamtsieg an der Tour de Suisse: «Dieser Sieg bedeutet mir noch mehr, weil ich das gelbe Trikot so hart verteidigen musste und es kein Selbstläufer war. Deshalb ist die Freude nun umso grösser. Ich habe mich schon sehr lange auf diese Tour de Suisse gefreut und mich sehr gut vorbereitet. Was dann mit Gino (Mäder) passiert ist, hat den ganzen Event für mich ein bisschen umgedreht. Am Ende ist es einfach ein mega tolles Erlebnis in meinem Leben. Ich bin sehr glücklich.»

Ich werde meine Ambitionen hinten anstellen und 100 Prozent für Demi Vollering fahren.

... die starke Unterstützung ihrer Teamkollegin: «Demi Vollering ist die Weltnummer 1 und in dieser Saison unschlagbar. Ich arbeite auch gerne für sie. Dass sie in dieser Rundfahrt für mich aufs Gaspedal gedrückt hat, wird sie sicher zurückbezahlt bekommen. Es ist ein Geben und Nehmen. Das stimmt für mich aktuell. Ich bin ihr sehr dankbar dafür.»

... ihre nächsten Ziele: «Jetzt folgt zuerst ein Trainingsblock zuhause, endlich zuhause. Dann kommt die Tour de France (ab 23. Juli, Anm. d. Red.). Für uns ist das die grösste Rundfahrt im Jahr. Wir werden im Gesamtklassement 100 Prozent für Demi fahren und in den Sprints für Lorena Wiebes, die eine unglaubliche Sprinterin ist. Da werde ich meine Ambitionen hinten anstellen.»