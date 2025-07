Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Keiner konnte ihm im Sprint das Wasser reichen Jonathan Milan (in Grün). imago images/Photo News

Jonathan Milan (Lidl-Trek) gewinnt die 17. Etappe der Tour de France im Sprint.

Auf der Überführungsetappe von Bollène nach Valence kommt es auf dem letzten der 160 Kilometer zu einem Massensturz.

Die 18. Etappe am Donnerstag ist die Königsetappe der diesjährigen Tour auf dem Programm.

Das 160,4 Kilometer lange Teilstück der Rhône entlang von Bollène nach Valence bot auf dem Papier wesentlich weniger Spektakel als die Ankunft auf dem Mont Ventoux am Tag zuvor. Die Spannung bestand darin, ob es die vier Ausreisser vor dem Feld nach Valence schaffen würden.

Milan profitiert vom Sturz

Rund 10 Kilometer vor dem Ziel war es vorbei mit der Eintracht unter den Ausreissern auf dieser 17. Etappe: Bei schmelzendem Vorsprung sprengte Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) die Spitzengruppe und zog im Regen alleine davon. Die Sprinterteams machten aber Ernst und stellten Abrahamsen 4 km vor dem Ziel.

Kurz nach der Flamme Rouge nahm der Regen Einfluss auf das Renngeschehen: Auf der rutschigen Unterlage kam es zu einem Massensturz. Unter den Gesamtklassements-Fahrern stürzte niemand, dafür unter anderem mit Sprinter Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) ein Anwärter auf den Etappensieg.

Der Profiteur wurde Jonathan Milan. Der Italiener fuhr vor den Gestürzten, setzte sich wenig später im Sprint durch und sicherte sich seinen 2. Etappensieg an der diesjährigen Tour. Damit baute er seinen Vorsprung in der Punktewertung aus, distanzierte den 2. der Wertung, Tadej Pogacar (Team UAE), um weitere 50 Punkte. Im Gesamtklassement gab es keine Verschiebungen an der Spitze.

Frühe Fluchtgruppe – van Aert vergeblich

Bereits nach 4 Kilometern hatte sich die Fluchtgruppe der Etappe, bestehend aus 4 Fahrern, gebildet. Der maximale Vorsprung auf das Feld betrug knapp 3 Minuten. Einen weiteren nennenswerten Fluchtversuch gab es von Wout van Aert (Visma – Lease a bike), der einmal längere Zeit vor dem Feld fuhr, aber nicht zur Spitzengruppe aufschliessen konnte.

So geht es weiter

Am Donnerstag geht es von Vif aus in die Alpen. Bei der Streckenplanung kannten die Organisatoren keine Gnade mit den Fahrern. Auf 171,5 Kilometern stehen 3 Bergpreise der höchsten Kategorie mit total 5450 Höhenmetern an. Zielort ist Courchevel auf rund 2300 Metern über Meer.

Tour de France