Die Tour de Suisse hat am Donnerstag die Streckenführung für die 5 Etappen der Ausgabe 2026 vorgestellt.

Erstmals werden bei der Tour de Suisse 2026 die Frauen und die Männer über 5 Etappen die fast identische Strecke zurücklegen. Insgesamt werden 634 Kilometer und knapp 12'000 Höhenmeter zu absolvieren sein.

«Wir haben eine Strecke konzipiert, die vom ersten Tag an fordert und praktisch keine Verschnaufpause zulässt. Jede Etappe hat das Potenzial, das Gesamtklassement zu beeinflussen», erklärt der Sportliche Direktor David Loosli.

Etappen für Kletterer, Sprinter und Zeitfahrer

Das Prunkstück bildet dabei die Königsetappe am 5. Tag mit einem Rundkurs um Villars-sur-Ollon im Kanton Waadt, bei welchem der Pass Col de la Croix (1779 m.ü.M.) mehrfach bezwungen werden muss.

Die Spezialistinnen und Spezialisten im Kampf gegen die Uhr werden auf der 4. Etappe gefordert sein, wenn ein flaches Zeitfahren über 23 km rund um Aarburg (Aargau) auf dem Programm steht. Die wohl einzige Chance für die Sprinter wird es auf der 3. Etappe geben, die in Bad Ragaz startet und endet.

Der Start der Tour de Suisse erfolgt im Süden mit Etappen rund um Sondrio (ITA) und Locarno.