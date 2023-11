Legende: Holte keine Punkte Claudio Imhof (vorne). imago images/frontalvision.com

Am 1. Tag des finalen Wochenendes der Track Champions League war der einzige Schweizer Bahnradfahrer am Start zu keinem Exploit fähig. Claudio Imhof, Titelverteidiger in der Ausdauer-Sparte, fuhr in London sowohl im Scratch (17.) als auch im Ausscheidungsrennen (16.) zu einem Nuller. Der Ostschweizer war vor einer Woche gestürzt und zeigte sich noch nicht ganz fit.

Im Scratch sicherte sich Roy Eefting (NED) den Sieg, im Ausscheidungsrennen setzte sich William Tidball (GBR) äusserst knapp durch. Vor dem finalen Wettkampf am Samstag liegt der Kanadier Dylan Bibic im Ausdauer-Gesamtklassement mit 116 Punkten vor Tidball (100) in Führung.

02:37 Video Imhof im Ausscheidungsrennen früh out Aus Sport-Clip vom 10.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden.

In der Sprint-Kategorie gewann Harrie Lavreysen (NED) im Sprint, im Keirin jubelte Kevin Quintero (COL). Im Gesamtklassement baute Lavreysen seinen Vorsprung weiter aus. Er liegt neu satte 29 Punkte vor seinem ersten Verfolger Matthew Richardson (AUS).

Die Track Champions League kurz erklärt Box aufklappen Box zuklappen Die Track Champions League für die Bahnrad-Spezialistinnen und -Spezialisten findet zum 3. Mal statt. Es werden Titel in den 2 Hauptkategorien Sprint und Ausdauer vergeben. Der Sprint setzt sich dabei aus dem Keirinrennen und dem Sprint zusammen, in der Ausdauer-Sparte wird ein Ausscheidungsrennen und ein Scratchrace gefahren. In London werden am Freitag und Samstag die letzten beiden CL-Runden gefahren.

Showdown bei den Sprint-Frauen

Bei den Ausdauer-Frauen siegte Dannielle Khan (GBR) im Sprint, im Ausscheidungsrennen war Katie Archibald (GBR) nicht zu schlagen – damit triumphierte sie in allen 4 Rennen in dieser Disziplin. Vor der finalen Runde ist Archibald in der Gesamtrangliste vorne.

In der Sprintkategorie gewann zunächst die Deutsche Alessa-Catriona Pröpster im Sprint, ehe sich Martha Bayona (COL) im Keirin durchsetzte. Im Gesamtklassement behauptet Elesse Andrews (NZL) die Führung, Pröpster befindet sich aber mit 7 Punkten Rückstand in Lauerposition.

Bereits am Samstag geht die Track Champions League in London mit der 5. und letzten Runde zu Ende und die Gesamtsiegerinnen und -sieger werden gekürt. Ab 19:30 Uhr sind Sie bei SRF wiederum im kommentierten Stream live dabei.