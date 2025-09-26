U23-Fahrer Jan Huber gewinnt an der WM in Ruanda Silber im Strassenrennen.

Der 20-Jährige muss sich nur dem Italiener Lorenzo Finn geschlagen geben.

Es ist die 3. Schweizer Medaille an den Titelkämpfen in Kigali.

Am letzten Anstieg 6,5 km vor dem Ziel war der Gold-Traum ausgeträumt: Jan Huber wurde vom Italiener Lorenzo Finn distanziert und kam nicht mehr zurück. Überlegen verteidigte der 20-jährige Fricktaler aber seinen 2. Platz und sicherte sich 31 Sekunden hinter dem 18-jährigen Supertalent die WM-Silbermedaille im U23-Strassenrennen.

Die beiden hatten sich 30 km vor dem Ziel aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe abgesetzt. Bronze in dem 164 km langen Rennen ging an Marco Schrettl (AUT). Robin Donzé belegte als zweitbester Schweizer den guten 8. Rang.

Hubers Coup ist nach Marlen Reussers Gold im Elite-Zeitfahren und Bronze im Mixed-Team die 3. Medaille für die Schweizer Delegation in Ruanda.

Geschwisterpaar an der WM

Huber, zweifacher Bronzegewinner an den diesjährigen Schweizer U23-Meisterschaften, hatte an der WM bereits das Zeitfahren bestritten und war dort 17. geworden. Auch seine ein Jahr ältere Schwester Lea ist WM-Teilnehmerin. Die 21-Jährige belegte am Donnerstag Rang 21.

Weltmeister Finn ist mit 18 Jahren und 281 Tagen der jüngste U23-Weltmeister aller Zeiten. Letztes Jahr in Zürich hatte der Teenager aus Genua bereits Gold im Juniorenrennen geholt.

Resultate