Marc Hirschi wurde am 24. August 1998 in Bern geboren. 2015 wurde er Junioren Schweizermeister im Strassenrennen. 2018 holte er an der U23-EM in Glasgow Gold, einen Monat später wurde er in der gleichen Kategorie Weltmeister. Seit 2018 steht Hirschi, der wie Fabian Cancellara aus Ittigen stammt, beim Team Sunweb als Profi unter Vertrag. In diesem Jahr wurde er erstmals für die Tour de France aufgeboten.