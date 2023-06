Gino Mäder und Magnus Sheffield sind in der Königsetappe auf der Abfahrt des Albulapasses schwer verunfallt.

Legende: In schweren Sturz involviert Gino Mäder. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Gino Mäder (Bahrain-Victorious) und Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) wurden bei einem schweren Unfall in der Königsetappe der Tour de Suisse verletzt. Die beiden Fahrer stürzten während der Schlussabfahrt vom Albulapass, in der Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht wurden.

Beide Fahrer auf dem Weg ins Spital

Der Schweizer lag beim Eintreffen des Rennarztes reglos im Wasser. Er wurde sofort reanimiert und in der Folge mit einem Rettungshelikopter ins Spital Chur transportiert. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch nicht abschliessend geklärt, heisst es in einer Mitteilung. Glücklicherweise war Sheffield ansprechbar. Der US-Amerikaner wurde mit Prellungen und einer Hirnerschütterung ins Spital Samedan transportiert.

Thalmann: «Velos sahen nicht schön aus»

Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling) fuhr erst nach den Stürzen an der Unfallstelle vorbei. «Nach einer lang gezogenen Kurve lagen 2 Velos am Strassenrand, welche nicht schön aussahen. Beim Blick zurück sah ich, dass 2 Fahrer recht weit unten lagen», so Thalmann im Interview nach dem Rennen.

00:46 Video Thalmann: «Wenn man so was sieht, ist man immer im Ungewissen» Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Evenepoel übt Kritik an Organisation

Der Mitfavorit auf den Gesamtsieg Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ist in Gedanken bei den Verunfallten. Auf Instagram schrieb der Belgier: «Ich hoffe alle Involvierten des Unfalls sind wohlauf.» Weiter kritisierte der 23-Jährige auch das Organisationskomitee: «Ein Ziel auf dem Gipfel wäre perfekt gewesen. Es war keine gute Entscheidung, uns die gefährliche Abfahrt fahren zu lassen.»