Am Samstag startet der Giro d'Italia. Zum ersten Mal überhaupt nimmt auch das Team Tudor an einer Grand Tour teil.

An der Tour de Romandie durfte das Team Tudor jubeln, als Maikel Zijlard den Prolog gewann – es war der erst zweite Sieg auf Stufe World Tour für das noch junge Schweizer Team. Nun steht direkt das nächste Highlight an. Ab Samstag nimmt Tudor am Giro d'Italia teil.

Es ist das erste Mal, dass das Team an einer der drei Grand Tours (Giro, Vuelta, Tour de France) mit dabei ist. Grund dafür ist eine Wildcard, die das Team erhalten hat.

«Es ist sicher ein spezieller Moment für das ganze Team», erklärte Teamchef Fabian Cancellara. Es sei der nächste Schritt für die Zukunft, nur zwei Jahre nach der Gründung bereits im grossen Schaufenster zu stehen.

Nicht einfach nur mitfahren

Obwohl es die erste Teilnahme ist, will sich das Team nicht einfach im Feld verstecken. «Wir sind ein Team, das aktiv fährt. Ein Team, das das Rennen mitgestalten wird», sagte Cancellara.

Und auch die Ambitionen sind durchaus vorhanden: «Es gibt 21 Etappen. Sprints, Bergetappen – für unser Team ist einiges dabei.»

Im Team sind neben einigen jungen Schweizer Fahrern auch erfahrene Athleten mit dabei. So zum Beispiel Matteo Trentin, der bereits 8 Etappensiege an Grand Tours auf seinem Konto hat.

Auch Alberto Dainese hat bereits zwei Tagessiege am Giro einfahren können. Der Italiener würde das bei seinem Heimspiel mit dem neuen Team natürlich nur noch so gerne wiederholen.