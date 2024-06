Unter den 176 Radprofis, die am Samstag in Florenz die 111. Tour de France unter die Räder nehmen, befinden sich auch drei Schweizer.

Stefan Küng: Der Erfahrenste

Stefan Küng hat seit 2017 keine Tour de France verpasst. Mit 30 Jahren und sieben Teilnahmen gehört der Ostschweizer zu den Erfahrensten im Peloton. Mit seiner Erfahrung ist Küng prädestiniert dafür, seine französische Equipe Groupama-FDJ durch heikle Situationen zu pilotieren. Allen voran David Gaudu, Frankreichs grösster Hoffnungsträger im Gesamtklassement, gilt es in den hektischen Etappen im Flachen zu schützen.

04:01 Video Küng: «Es wird Zeit für meinen ersten Etappensieg» Aus Sport-Clip vom 27.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 1 Sekunde.

Küng selbst will die kommenden drei Wochen nutzen, um sich für sein grosses Ziel in diesem Jahr, die Olympischen Spiele in Paris, optimal in Form zu bringen. «Ich werde sicher mehr Freiheiten haben als in den letzten Jahren», sagt der erfolgreichste aktive Schweizer Radprofi angesprochen auf seine Rolle im Team. Es werde gewisse Tage geben, an denen er es relativ locker angehen könne. An anderen Tagen werde er sich in den Dienst des Teams stellen.

Doch damit will er sich nicht zufrieden geben. «Mein Ziel ist ein Etappensieg», sagt Küng, der 2017 und 2021 als Zweiter schon nahe dran war. Die besten Chancen bieten sich ihm in den beiden Zeitfahren in der 7. Etappe sowie am Schlusstag. Nur sechs Tage nach dem Ende der Tour werden im olympischen Zeitfahren in Paris die Medaillen vergeben.

Stefan Bissegger: Der Rouleur

Stefan Bissegger ist in seinem pinken Dress von EF Education-EasyPost im Feld oft gut zu erkennen. Den Thurgauer wird man vor allem dann zu sehen bekommen, wenn es darum geht, Löcher zuzufahren oder Tempo zu bolzen. Mit seinen starken Rollerfähigkeiten ist der Zeitfahr-Europameister von 2022 wie geschaffen dafür. Das wissen auch seine Chefs.

01:34 Video Bissegger: «Ich hoffe, ich überlebe die erste Etappe gut» Aus Sport-Clip vom 27.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Bissegger befand sich auf einer Liste mit zwölf Fahrern, die für eine Tour-Teilnahme in Frage kamen. Es sei jedoch schon länger klar gewesen, dass er dem achtköpfigen Aufgebot der amerikanischen Mannschaft angehören werde. «Ich bin der einzige Helfer in der Fläche», stellte Bissegger fest. Nach 2021 und 2022 nimmt der 25-Jährige zum dritten Mal an der Frankreich-Rundfahrt teil.

Silvan Dillier: Der Vorspurer

Auch bei Silvan Dillier ist es unklar, wie es nach dieser Saison weitergeht. Möglich, dass seine fünfte Teilnahme an der Grande Boucle, die vierte hintereinander, seine letzte sein wird. Der 33-jährige Aargauer fährt im Team Alpecin-Deceuninck an der Seite von zwei absoluten Topstars: Weltmeister Mathieu van der Poel (NED) ist ebenso immer für einen Tagessieg gut wie der belgische Topsprinter Jasper Philipsen.

Dass Letzterer im vergangenen Jahr gleich vier Mal bei einer Sprintankunft jubeln konnte, war auch das Verdienst von Dillier. Auf eigene Rechnung fahren wird der Zweite von Paris – Roubaix 2018 kaum können, doch das stört ihn nicht. «Im Sommer in Frankreich dabei zu sein, das ist doch schön», sagt Dillier mit Vorfreude auf das Spektakel.