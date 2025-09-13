Jonas Vingegaard gewinnt die 20. Etappe der Vuelta und muss für den Gesamtsieg am Sonntag nur ins Ziel kommen.

Jonas Vingegaard (Visma - Lease a bike) war mit einem Vorsprung von lediglich 44 Sekunden auf Joao Almeida (Team UAE) in Robleda de Chavela in die zweitletzte Etappe der Vuelta gestartet. Dieses 20. Teilstück hatte es mit über 4000 Höhenmetern auf 166 Kilometern und einer Bergankunft auf dem Bola del Mundo nochmals in sich.

In den rund 12 Kilometer langen Schlussanstieg fuhr Giulio Ciccone als erster hinein. Mikel Landa und Egan Bernal waren zwischen Ciccone und der Gruppe um Vingegaard und Almeida unterwegs.

Legende: Bleibt auch vor der letzten Vuelta-Etappe in Rot Jonas Vingegaard. imago images/Sirotti

Vingegaard lässt auch Almeida stehen

Almeidas Team UAE drückte im Schlussanstieg aufs Tempo, Vingegaard aber hielt mit. Alle Ausreisser wurden eingeholt, viele weitere fielen zurück. Rund einen Kilometer vor dem Etappenziel erfolgte Vingegaards Gegenangriff und der Däne fuhr davon. Zum Etappensieg und – sofern er am Sonntag in Madrid ins Ziel kommt – auch zum Gesamtsieg.

Das Ziel der 21. und letzten Etappe ist in der spanischen Hauptstadt. Die Strecke dorthin wurde um 8 km verkürzt, der Vorort Aravaca wird ausgelassen.

