Zeitfahr-Königin Reusser schlägt auch an der EM zu

Marlen Reusser holt sich an den Titelkämpfen in Frankreich überlegen die EM-Goldmedaille im Zeitfahren.

Die Bernerin distanziert die Konkurrenz auf 24 Kilometern um 49 Sekunden und mehr.

Vor anderthalb Wochen hatte sich Reusser in der ruandischen Hauptstadt Kigali bereits WM-Gold umhängen lassen.

In der französischen Region Drôme-Ardèche wurde Marlen Reusser ihrer Favoritenrolle gerecht. Auf den weitestgehend flachen 24 Kilometern von Loriol-sur-Drôme nach Étoile-sur-Rhône liess sie zu keinem Zeitpunkt Zweifel über die Siegerin aufkommen.

Am nächsten kam der Schweizerin die Norwegerin Mie Björndal Ottestad. Sie holte mit 49 Sekunden Rückstand Silber. Bronze ging an die Niederländerin Mischa Bredewold.

4. EM-Titel für Reusser

Für Reusser, die bereits in den Jahren 2021 bis 2023 triumphierte, ist es der vierte EM-Titel in ihrer Paradedisziplin. Nach WM-Gold vor 10 Tagen in Kigali gehen die Feierlichkeiten für die 34-Jährige nahtlos weiter.

Mit Jasmin Liechti war noch eine zweite Schweizerin unter den 31 Starterinnen. Die 22-Jährige belegte den 11. Schlussrang.