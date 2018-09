Nach dem Mannschaftszeitfahren steht für die Männer an der Strassen-WM in Innsbruck am Mittwoch das Einzelzeitfahren an. Die Strecke führt über 52,1 km und beinhaltet kurz nach der Hälfte einen rund 4 km langen und bis zu 14 Prozent steilen Anstieg. Für Stefan Küng ist klar: «Man muss sich das Rennen gut einteilen.»

Denn ein solch langes Zeitfahren hat der Schweizer Meister noch nie absolviert. Daher steht für ihn vor allem im Vordergrund, Erfahrungen zu sammeln. «Als Ziel habe ich mir die Top 10 gesetzt», so Küng.

Dillier will unter die besten 20

Silvan Dillier, der zweite Schweizer am Start, strebt am Mittwoch eine gute persönliche Leistung und die Top 20 an. «Um im Einzelzeitfahren an einer WM in die Medaillenränge zu fahren, muss man ein Spezialist sein.» Er sei zwar ein guter Allrounder. Aber es sei schwer, in dieser Disziplin zu den besten zu gehören, so der Aargauer.

Dumoulin oder Dennis?

Zu den Topfavoriten auf WM-Gold gehören der niederländische Titelverteidiger Tom Dumoulin und der Australier Rohan Dennis. Dumoulin, der Giro-Sieger von 2017, triumphierte heuer in zwei World-Tour-Zeitfahren. Dennis entschied in dieser Saison auf oberster Stufe fünf Einzelzeitfahren für sich.

Die Rad-WM auf SRF DATUM

RENNEN

SRF-PROGRAMM Mittwoch, 26. September Zeitfahren Männer (52,1 km) 14:25 Uhr SRF zwei und Sport App Freitag, 28. September Strassenrennen U23-Männer (179,9 km) 12:05 Uhr Sport App und srf.ch/sport Samstag, 29. September Strassenrennen Frauen (156,2 km) 15:10 Uhr SRF zwei und Sport App Sonntag, 30. September Strassenrennen Männer (258,5 km) 09:35 Uhr Sport App (ab 12:15 auch SRF zwei/info)

Sendebezug: Web-only-Stream srf.ch/sport, 25.09.2018, 14:35 Uhr