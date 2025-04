Am Wochenende fällt im brasilianischen Araxa der Startschuss in die neue Mountainbike-Saison.

World Series in Araxa/BRA

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Fliegt durch den brasilianischen Wald Filippo Colombo bei seinem Auftritt im Vorjahr. Keystone/Maxime Schmid

Roter Sand und eine tropische Kulisse: Die Rennen im Süden Brasiliens stechen wie schon bei ihrem Debüt 2024 auch heuer aus dem Kalender der World Series (ehemals Weltcup) heraus.

Gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenende nehmen die Mountainbikerinnen und Mountainbiker die Strecke in Angriff, am Samstag geht es mit dem Short Track los.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das erste von zwei Mountainbike-Wochenenden in Araxa (BRA) zeigen wir wie folgt live: Samstag, 17:40 Uhr: Short Track der Frauen (SRF info)

Samstag, 18:20 Uhr: Short Track der Männer (SRF info)

Sonntag, 18:25 Uhr: Cross-Country der Frauen (SRF info/Web)

Sonntag, 20:25 Uhr: Cross-Country der Männer (SRF zwei)

Hat sich Keller erholt?

Mit der Heim-WM im Wallis am Horizont wollen sich auch die Schweizer Cracks früh profilieren. Nino Schurter, der in seine letzte Saison steigt, und Filippo Colombo reisen mit dem Cape-Epic-Sieg im Gepäck nach Südamerika.

Bei den Frauen sind aller Augen auf Alessandra Keller gerichtet. Die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin hatte sich vor 6 Monaten das (schon länger verletzte) rechte Kreuzband operieren lassen und ist nun pünktlich wieder fit.

Beim Araxa-Debüt im 2024 hatte es aus Schweizer Sicht gleich 3 Mal einen 4. Platz abgesetzt: Colombo im Cross-Country und Keller im Cross-Country und Short Track. Immerhin schaffte es Linda Indergand damals nach längerer Absenz als 2. aufs Podest (Short Track).