Legende: Holt sich den Zeitfahr-Titel zurück Stefan Küng. Keystone / MARTIAL TREZZINI

Zum insgesamt sechsten Mal heisst der Schweizer Meister im Zeitfahren Stefan Küng. Der 30-jährige distanzierte Titelverteidiger Stefan Bissegger in Aire-la-Ville bei Genf um 1:07 Minuten. Der bald 20-jährige Jan Christen büsste als Dritter 1:11 Minuten ein.

Die 30,8 km, auf denen es die Côte de Russin mit einer Länge von 1 km bei einer durchschnittlichen Steigung von 5,8 Prozent zweimal zu bewältigen gab, absolvierte Küng mit einem Stundenmittel von 51,12 km/h. In den vergangenen zwei Jahren hatte Küng nicht an den Titelkämpfen teilgenommen. 2022 war er an Corona erkrankt, 2023 verunmöglichte ein Sturz an der EM einen Vergleich mit der nationalen Konkurrenz.

Hartmann überlegen

Bei den Frauen fiel in Abwesenheit der krankheitsbedingt pausierenden Europameisterin Marlen Reusser die Entscheidung im Kampf um ebenfalls Gold deutlich aus. Elena Hartmann setzte sich mit fast dreieinhalb Minuten Vorsprung vor Melanie Maurer und Noemi Rüegg durch. Die 33-jährige Zugerin feierte damit ihren dritten Schweizer Meistertitel in Folge.