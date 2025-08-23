Legende: Beisst auf die Zähne Florian Lipowitz. Imago/Revierfoto

Der Tour-de-France-Dritte Florian Lipowitz ist trotz seines Crashs am Freitag bei der 5-tägigen Deutschland-Tour an den Start zur 3. Etappe gegangen. «Ich habe Blessuren, aber soweit ist es ganz in Ordnung. Wir müssen schauen, wie es sich im Rennen anfühlt. Ich bin auf jeden Fall froh, am Start zu stehen», sagte Lipowitz vor dem 175,7 Kilometer langen Teilstück von Arnsberg nach Kassel.

Lipowitz hatte auf der 2. Etappe nach einem Sturz von Georg Zimmermann ausweichen müssen und war gegen einen Stromkasten geprallt. Der 24-Jährige klagt vor allem über Schmerzen an der rechten Hand, trug aber auch Prellungen an der Schulter und am Schlüsselbein davon. Es sei im Team länger diskutiert worden, ob er das Rennen fortsetzen soll.

«Am Ende geht die Gesundheit vor, und vor allem die Sicherheit. Ich muss schauen, wie es beim Bremsen geht», so Lipowitz weiter. In der Gesamtwertung spielt er keine Rolle mehr, nachdem er mit über 8 Minuten Rückstand ins Ziel gekommen war. Auch der gestürzte Zimmermann setzte am Samstag das Rennen fort.