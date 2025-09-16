Der Westschweizer Springreiter Steve Guerdat musste zum zweiten Mal innert rund sieben Monaten unters Messer.

Legende: Eine weitere Zwangspause steht an Steve Guerdat. freshfocus/Claudio Thoma

Steve Guerdat hat eine weitere Rückenoperation hinter sich. Dies gab der Springreiter aus dem Jura auf seiner Website bekannt. Seine zu Beginn des Jahres operierte Bandscheibe habe sich wieder vorgewölbt, so der 43-Jährige. «Wir haben verschiedene alternative Therapien ausprobiert, um einen erneuten Eingriff zu vermeiden, aber leider wurde es nur schlimmer.»

Letzte Woche noch hatte der Olympia-Zweite von Paris am Grand Prix des Fünfsterne-CSIO in Spruce Meadows, Calgary, teilgenommen und war Dritter geworden. Am vergangenen Donnerstag unterzog er sich dann der Operation, die seinen Angaben zufolge erfolgreich verlief.

Zeitpunkt der Rückkehr noch fraglich

«Mittlerweile bin ich wieder zu Hause – und stehe erneut vor einer langen Genesungsphase.» Wann genau er wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen kann, liess Guerdat offen.