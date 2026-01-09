Basel eröffnet das Reitsportjahr 2026, doch die Gedanken bei den Athletinnen und Athleten galoppieren längst weiter.

Legende: Eines der Aushängeschilder in Basel Steve Guerdat (hier auf Dynamix de Belheme). Keystone/Valentin Flauraud

Die Weltreiterspiele finden nur alle 4 Jahre statt. Im August 2026 kehrt der Grossanlass nach Aachen zurück, ins Mekka des Pferdesports. Die Austragung von 2006 in der deutschen Stadt war für viele Fans ein riesiges Highlight, an das sie gerne zurückdenken.

Der WM im Sommer ordnen auch die Reiterinnen und Reiter vieles unter. Der Weltcupfinal im April im US-Bundesstaat Texas, die inoffizielle Hallen-WM, rückt dagegen etwas in den Hintergrund. Wenn am Sonntag in Basel das neue Jahr eingeläutet wird, lockt viele eher das üppige Preisgeld von 332'000 Euro als die Jagd auf Weltcuppunkte (der Fünfsterne-Anlass in der St. Jakobshalle dient als eine von 13 Qualifikationsprüfungen für den Final).

Die Schweizer Equipe ist beim Heimspringen zahlreich vertreten. Steve Guerdat und Martin Fuchs, die für Aachen wohl gesetzt sind, führen das Team an. Nadja Peter Steiner, Jason Smith, Alain Jufer, Janika Sprunger und Géraldine Straumann wollen im Kampf um die weiteren Schweizer WM-Tickets Werbung in eigener Sache machen.