Der Schweizer reitet auf seinem Pferd Picobello Van't Roosakker beim Grand Prix in Genf auf den tollen 5. Platz.

Jason Smith begeisterte bei seiner Premiere bei einem Major-Event mit einem tollen Auftritt. Auf seinem Pferd Picobello Van't Roosakker qualifizierte sich der gebürtige Schotte als einer von 8 Reiterinnen und Reiter für das Stechen. Dies ohne Abwurf und der viertschnellsten Zeit von 72,23 Sekunden.

Im Finallauf zeigte Smith erneut einen fehlerfreien Ritt. Mit einer Zeit von 43,09 Sekunden reichte das am Ende für den 5. Schlussrang. Das Preisgeld von 400'000 Franken heimste die Weltnummer eins Kent Farrington (USA) ein. Komplettiert wurde das Podest durch Shane Sweentam (IRL) und Thibeau Spits (BEL).

Etters Pferd mit Erfolg

SRF-Experte Daniel Etter, der in seiner Karriere auf Picobello Van't Roosakker bereits grosse Erfolge gefeiert hatte, telefonierte vor dem Stechen mit Smith. Sein Ratschlag: «Einfach Spass haben.» Und das hatte der 34-Jährige sichtlich. Mit der Belohnung des 5. Platz und einer Prämie von 75'000 Franken.

Die zweitbeste Schweizer Platzierung feierte Barbara Schnieper auf Canice mit dem 16. Schlussrang. Steve Guerdat (21.) und Martin Fuch (24.) blieben unter den Erwartungen. Komplettiert wurde das Feld beim Heimturnier von Gaëtan Joliat (31.), Edouard Schmitz (35.) und Alain Jufer (36.).