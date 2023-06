Der CSIO St. Gallen läuft für die Schweizerinnen und Schweizer weiterhin hervorragend. Wie bereits am Vortag beim Nationenpreis holen die Lokalmatadoren auch im Jagdspringen einen Heimsieg, den 1. seit 2019. Barbara Schnieper auf «Inook» war auf dem Parcours mit 0 Fehlern und in 84,37 Sekunden nicht zu schlagen. Für die 41-jährige Solothurnerin ist es der 1. Erfolg am Jagdspringen in der Ostschweiz.

Schnieper verwies die Konkurrenz um über anderthalb Sekunden auf die Ränge. Die beiden Deutschen Pia Reich (85,91 s mit «Löwenherz») und Hans-Dieter Dreher (85,93 s mit «Vestmalle des Cotis») komplettierten das Podest.

Balsiger erneut stark

Als zweitbester Schweizer klassierte sich Bryan Balsiger, der am Vortag schon mit der Schweiz jubeln konnte, in 88,66 s mit «Just Special V» auf dem 5. Rang. Mit Romain Duguet auf «Bel Canto de Boguin» (6.) und Pius Schwizer auf «Chill Ma» (7.) waren zwei weitere Heim-Reiter unter den Top Ten zu finden.

Schliessen 01:54 Video Der Siegesritt von Schnieper Aus Sport-Clip vom 03.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 02:05 Video Balsiger auf dem 5. Rang Aus Sport-Clip vom 03.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

In St. Gallen auf dem Gründenmoos folgt am Sonntag mit dem Grand Prix der krönende Abschluss des Wochenendes (ab 14:25 Uhr Start im Web, Wechsel auf SRF zwei).