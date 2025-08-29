Springreiter Pius Schwizer gehört per sofort wieder dem Elitekader des Schweizer Verbandes an.

Legende: Zurück im Elitekader Pius Schwizer. Freshfocus/Marc Schumacher

Dies gibt dieser nach einer Anhörung am Freitag bekannt. Schwizer war vor zwei Wochen suspendiert worden, da er in finanziellen Schwierigkeiten steckt und Forderungen von Gläubigern nicht nachkommen konnte. Aus diesem Grund wurden zwischenzeitlich auch Pferde von seinem Hof in Oensingen abtransportiert und beschlagnahmt.

Nun konnte der 63-jährige Solothurner der Selektionskommission Springen des Schweizer Verbands Swiss Equestrian «Unterlagen vorlegen, die belegen, dass die offenen Forderungen, welche zur Suspendierung geführt hatten, beglichen wurden», wie der Schweizer Verband schreibt.

Die Suspendierung Schwizers wurde deshalb mit sofortiger Wirkung aufgehoben, er gehört wieder dem Elitekader an.