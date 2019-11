Paul Estermann hat bekannt gegeben, dass er auf seine Zugehörigkeit zum Schweizer Elite-Springkader verzichtet.

Mit diesem Schritt möchte Estermann gemäss Mitteilung des Schweizerischen Pferdesportverbands gewährleisten, dass die Schweizer Springreitequipe sich störungsfrei auf die neue Saison mit den Olympischen Spielen von Tokio 2020 vorbereiten kann.

Verzicht auf Genf und Basel

Der Austritt aus dem Kader bedeutet gleichzeitig, dass Paul Estermann vorläufig nicht mehr für die Schweizer Equipe an Nationenpreisen und Championaten starten wird. Teilnahmen an nationalen und internationalen Wettkämpfen sind hingegen möglich.

Auf eigenen Wunsch verzichtet Paul Estermann auf einen Start am CHI Genf vom Mitte Dezember sowie beim CSI Basel vom im Januar.

Estermanns Anwalt hat gegen das Urteil Berufung angemeldet. Nach dem Studium der Urteilsbegründung – welche voraussichtlich erst in ein paar Wochen vorliegen wird – will der Anwalt gemeinsam mit Estermann entscheiden, ob an der Berufung festgehalten wird.

Aufgrund der Unschuldsvermutung sieht der Pferdesportverband zum jetzigen Zeitpunkt von allfälligen verbandsinternen Sanktionen ab.

Sendebezug: SRF 4 News, 22.11.2019, 11 Uhr