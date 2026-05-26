Alain Jufer, Jason Smith und Gaëtan Joliat sind erstmals für den Nationenpreis am CSIO St. Gallen aufgeboten.

Legende: Kommt zu seinem Debüt in St. Gallen Alain Jufer auf Dante. Keystone/Valentin Flauraud

Neben Steve Guerdat und Martin Fuchs berief Equipenchef Peter van der Waaij für den Nationenpreis beim CSIO St. Gallen ein Trio ins Team, das auf dem Gründenmoos noch nie die Schweizer Farben vertrat. Es sind dies Alain Jufer und Jason Smith sowie als Ersatz Gaëtan Joliat.

Für Aachen empfehlen

Der Jurassier Jufer und der gebürtige Schotte Smith reiten ihre Top-Pferde Dante und Picobello und wollen sich mit einer starken Leistung zugleich für das WM-Team in Aachen empfehlen, wo im August bereits die erste Tranche der Olympia-Tickets 2028 in Los Angeles vergeben wird.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den CSIO St. Gallen können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Freitag, 5. Juni: Nationenpreis ab 17:30 Uhr auf SRF info Samstag, 6. Juni: Jagdspringen ab 17:10 auf SRF zwei Sonntag, 7. Juni: Grand Prix ab 14:30 auf SRF info

Fuchs und Guerdat, die für die Top-Events gesetzt sind, reiten in St. Gallen Lorde beziehungsweise Iashin Sitte. Sie lassen ihre Top-Pferde Leone JEI und Dynamix im Stall. Der CSIO St. Gallen vom 4. bis 7. Juni lockt mit einem Preisgeld von knapp einer Million Euro.

Das Herzstück bildet der Nationenpreis vom Freitagnachmittag. Er ist mit 250'000 Euro dotiert, die letzten Siege der Schweiz datieren aus den Jahren 2022 und 2023. 500'000 Euro werden nach dem Grand Prix am Sonntagnachmittag verteilt.