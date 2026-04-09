Im Sattel von Iashin Sitte zeigte Steve Guerdat im Zeitspringen einen fehlerfreien Ritt. Den Parcours meisterte der Olympiasieger von London knapp eine halbe Sekunde langsamer als der im Gesamtklassement in Führung liegende Amerikaner Kent Farrington auf Toulayna. Mit einem vierten Triumph nach 2015, 2016 und 2019 würde Guerdat zum alleinigen Rekordsieger des Weltcup-Finales aufsteigen.

Martin Fuchs ist nach dem ersten Tag hingegen etwas zurückgebunden. Der Zürcher, Gewinner der inoffiziellen Hallen-Weltmeisterschaft 2022 in Leipzig, verlor mit Lorde nicht nur fünf Sekunden auf die Bestzeit, sondern verzeichnete am letzten Hindernis auch einen Abwurf, der ihm drei Strafsekunden eintrug. Damit belegt er den 15. Zwischenrang unter den 36 Finalisten.

Im dreiteiligen Championat beim Weltcup-Finale mit einem Preisgeld von knapp 1,2 Millionen Franken zählen in den ersten beiden Prüfungen die Rangpunkte fürs Gesamtklassement – in der texanischen Metropole sind dies das Zeitspringen vom Donnerstag und die Prüfung vom Freitag nach klassischem Format (4 Strafpunkte pro Fehler). Erst für die beiden finalen Umgänge am Sonntag werden die Rangpunkte in Strafpunkte umgewandelt. Alle Prüfungen gibt's live bei SRF zu sehen.

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