Ein Polizeieinsatz in Oensingen sorgt für Aufsehen rund um den Schweizer Springreiter Pius Schwizer. Hintergrund dürfte eine finanzielle Notlage des Olympia-Bronzemedaillengewinners sein.

Legende: Schlägt sich mit Problemen abseits des Sports herum Pius Schwizer. Keystone/AP/MOSA'AB ELSHAMY

Wie Augenzeugen berichteten, transportierte die Solothurner Kantonspolizei am Donnerstagnachmittag mehrere Pferde vom Hof Pius Schwizers ab. Dieser bestätigte den Einsatz gegenüber dem Blick, wollte sich zu den Hintergründen jedoch nicht im Detail äussern.

600'000 Franken Schulden

Laut der Zeitung ist Schwizer seit der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Gläubiger sollen Forderungen in Höhe von rund 600'000 Franken geltend gemacht haben. Der 63-Jährige betont, er arbeite an einer Rückzahlung, bitte aber um Geduld. Beim Einsatz selbst war Schwizer, der 2008 an den Olympischen Spielen in Peking mit dem Schweizer Team Bronze gewann, aufgrund eines Turniers nicht anwesend.