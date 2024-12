Martin Fuchs feiert beim Top-10-Final am CHI Genf dank 2 fehlerfreien und schnellen Durchgängen einen grossen Sieg.

Der grösste Schweizer Trumpf Steve Guerdat muss sich nach 2 Abwürfen derweil mit dem 9. Schlussrang begnügen.

Das Podest komplettieren Kent Farrington (USA) und der Brite Ben Maher.

Nach dem Sieg vom Donnerstag bei der «Trophée de Genève» hat Martin Fuchs noch einen draufgesetzt. Dank 2 schnellen und fehlerfreien Ritten gewann der 32-Jährige beim CHI Genf auch den Top-10-Final der 10 besten Reiter der Saison. Dabei war der Zürcher Unterländer als 11. des Jahres erst diese Woche für den Iren Conor Swail nachgerutscht, der nach der Absage des Fluges seiner Pferde nicht nach Genf gereist war.

Im Wettkampf zeigte Fuchs dann aber, dass er sich in absoluter Topform befindet. Auf Leone Jei legte er mit hohem Risiko eine Zeit vor, an die niemand mehr herankommen sollte. Insgesamt blieben drei Reiter ohne einen Abwurf. An die grandiose Zeit des Schweizers im zweiten Umlauf kam die Konkurrenz aber nicht mehr heran. Kent Farrington aus den USA und der Brite Ben Maher schafften es dank ihren Null-Fehler-Ritten aber immerhin aufs Podest.

Guerdat hinter den Erwartungen

Steve Guerdat, die Schweizer Hauptattraktion in Genf, sattelte nicht seinen Wallach Venard und auch nicht Dynamix, sondern er trat mit Iashin Sitte an. In beiden Umläufen unterlief dem Paar ein Fehler, so dass der 42-jährige Guerdat keine Chance auf einen vierten Sieg in dieser Prüfung nach 2010, 2018 und 2023 mehr hatte. Guerdat wurde Neunter.