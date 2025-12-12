Steve Guerdat muss sich im Top-Ten-Final der besten Springreiter beim CHI Genf mit Rang 9 begnügen.

Der dreifache Sieger des Events verzeichnet im 2. Durchgang zwei Abwürfe und vergibt damit einen möglichen Podestplatz.

Der Sieg geht an den Briten Scott Brash, der den Weltranglistenersten Kent Farrington (USA) hauchdünn bezwingt.

Scott Brash auf Hello Chadora Lady hat am CHI Genf den Top-Ten-Final hauchdünn für sich entschieden. 16 Hundertstel entschieden am Schluss im Vergleich mit dem ebenfalls fehlerfreien Weltranglisten-Führenden Kent Farrington (USA, Toulayna) zugunsten des Briten. Brash belegte an den letzten drei grossen Prüfungen in Saint-Tropez, 's-Hertogenbosch und Genf die Plätze 1, 2 und 1. Der Deutsche Richard Vogel auf Cloudio komplettierte trotz eines Abwurfes im 1. Umgang das Podest.

Steve Guerdat, weiterhin der einzige dreifache Sieger dieses Top-10-Finals, sattelte Venard de Cerisy. Der 2. Umgang gelang dem 43-jährigen Publikumsliebling mit 2 Abwürfen aber nicht mehr nach Wunsch. In die Entscheidung war der Jurassier als Viertplatzierter gegangen, nachdem er in der 1. Runde makellos geblieben war.

Grand Prix am Sonntag

Der Top-Ten-Final der Weltbesten in Genf gilt als einer der prestigeträchtigsten Anlässe der Springreiter. Am Start befanden sich drei der letzten vier Einzel-Olympiasieger. Brash, der Sieger vom Freitag, ist Mannschafts-Olympiasieger. Am Sonntag folgt beim CHI in Genf mit dem Grand Prix noch die zweite grosse Prüfung (ab 14:25 Uhr live in der SRF Sport App).