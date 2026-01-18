Steve Guerdat hat auf Iashin Sitte die mit 205'000 Euro dotierte Weltcup-Prüfung von Leipzig gewonnen.

Legende: Er hat Steve Guerdat zum Coup getragen Wallach Iashin Sitte. KEYSTONE/DPA/David Hammersen

Steve Guerdat war in Leipzig die dominierende Figur des Wochenendes. Nachdem der Jurassier schon am Samstag (im Sattel von Is-Minka) im Championat triumphiert hatte, strich er auch den Sieg bei der Weltcup-Prüfung ein.

11 Paare hatten das Stechen erreicht, Guerdat blieb auch da fehlerlos. In 42,21 Sekunden war er etwas mehr als eine Sekunde schneller als der zweitplatzierte Franzose Simon Delestre.

Das Weltcup-Finale kommt nicht infrage

Mit dem Sieg holte Guerdat in der 9. von 13 Qualifikations-Prüfungen für das Weltcup-Finale im April in den USA weitere 20 Punkte und ist nun als bester Schweizer mit 29 Zählern an 10. Position klassiert. Jedoch hat der Olympiasieger von 2012 im Rahmen des CSI Basel bestätigt, dass er heuer wegen der hohen Belastung der Pferde nicht nach Übersee reisen werde.

Der zweite Schweizer Starter in Leipzig, Bryan Balsiger auf C-Mistral, landete nach einem Abwurf auf Platz 19.