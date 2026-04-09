Offene Ausgangslage beim Weltcup-Finale in Fort Worth: Für Steven Guerdat liegt der 4. Sieg drin.

Legende: Ein Erfolgsgespann Steven Guerdat greift in der texanischen Metropole im Sattel von Iashin Sitte an. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Ab Donnerstagabend öffnet die Dickies Arena ihre Tore. Im Springreiten kämpfen 36 Reiterinnen und Reiter um den inoffiziellen Hallen-Weltmeistertitel.

Unter ihnen sind Steve Guerdat und Martin Fuchs. Guerdat bestreitet seinen 16. Final und visiert beim zweitwichtigsten Championat 2026 neben der Sommer-WM in Aachen einen historischen 4. Titel an. Damit würde er Grössen wie Hugo Simon, Rodrigo Pessoa, Meredith Michaels-Beerbaum und Marcus Ehning hinter sich lassen. Seine bisherigen Siege errang der Jurassier 2015 in Las Vegas sowie 2016 und 2019 in Göteborg.

Basel musste er auslassen

Der Olympia-Zweite von Paris 2024 sattelt Iashin Sitte. Auf dem 12-jährigen Wallach gewann er heuer in Leipzig und Helsinki. Sein Top-Pferd Dynamix wird mit Blick auf die WM in Aachen, wo erste Olympia-Tickets zu holen sind, geschont.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Der Modus der dreiteiligen Prüfung mit einem Preisgeld von knapp 1,2 Mio. Franken ist herausfordernd. Im Programm stehen ein Jagdspringen, bei dem Fehler mit einem Zeitzuschlag bestraft werden, eine Prüfung mit Stechen im klassischen Format sowie zum Abschluss zwei Umgänge auf höchstem Niveau. Sie können (zu MEZ-Zeiten) wie folgt im SRF-Livestream dabei sein: Donnerstag, 20:40 Uhr

Samstag, 1:40 Uhr

Sonntag, 18:40 & 21:45 Uhr Durch die Übertragungen begleiten Sie jeweils Kommentatorin Michèle Schönbächler und Experte Daniel Etter.

Für Guerdat handelt es sich um eine Rückkehr auf die Bühne des Weltcup-Finals: Im Nachgang einer Rückenoperation verpasste er die letztjährige Ausgabe in Basel. Dafür zählt diesmal der damalige Gewinner, Julien Epaillard (FRA), zu den Abwesenden.