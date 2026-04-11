Der 43-jährige Jurassier liegt nach dem zweiten Durchgang beim Weltcup-Finale in Forth Worth auf dem 2. Platz.

Legende: Nimmt den Sieg beim Saisonabschluss ins Visier Steve Guerdat. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Steve Guerdat darf weiterhin auf einen historischen vierten Titel beim Weltcup-Finale in Fort Worth (USA) hoffen. Der Jurassier liegt vor der letzten Prüfung am Sonntag auf Rang 2.

Nachdem Guerdat am Donnerstag in der ersten Prüfung dieses Finals Dritter geworden war, zeigte er am Freitag auf Iashin Sitte den zweiten fehlerfreien Umgang des Wochenendes. Im Stechen riss der Jurassier dann allerdings eine Stange und beendete die zweite Prüfung des Finals auf Rang 5.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Entscheidung beim Weltcup-Finale in Fort Worth am Sonntag in der SRF Sport App. 18:40 Uhr: 1. Finalrunde

21:45 Uhr: 2. Finalrunde Durch die Übertragung begleiten Sie Kommentatorin Michèle Schönbächler und Experte Daniel Etter.

Fuchs zurückgebunden

Der Olympiasieger von 2012 und Olympia-Zweite von 2024 geht mit einem Rückstand von vier Punkten auf den US-amerikanischen Leader Kent Farrington in den dritten Teil dieses Finals. Farrington, der Toulayna reitet, verteidigte die Spitze, indem er auch die zweite Prüfung gewann.

Der zweite Schweizer in Texas, Martin Fuchs, belegt mit 17 Punkten Rang 16. Der Zürcher und Lorde leisteten sich am Freitag einen Fehler und wurden in der zweiten Prüfung 20.