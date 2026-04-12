Die Schweizer Springreiter müssen sich beim Weltcup-Finale in Fort Worth, Texas, geschlagen geben.

Mit je zwei Abwürfen fallen Steve Guerdat und Martin Fuchs im letzten Umgang zurück.

Den Weltcupsieg sichert sich der Amerikaner Kent Farrington auf Greya.

Bereits dreimal hatte Steve Guerdat das Weltcup-Finale für sich entscheiden können. Mit einem vierten Triumph hätte der 43-Jährige Geschichte geschrieben. Vor dem letzten Umgang hatte er Platz 3 belegt und immerhin die Chancen auf einen Podestplatz schienen intakt. Doch Guerdat auf Iashin Sitte patzte schon am zweiten Hindernis erstmals und fiel mit den aus zwei Abwürfen resultierenden 8 Fehlerpunkten auf Platz 6 zurück.

Auch Martin Fuchs (der 2022 das Weltcup-Finale gewann) konnte sich nicht mehr verbessern und fiel auf Lorde nach ebenfalls zwei Abwürfen vom 9. auf den 16. Platz zurück.

Legende: Am Ende resultierte der 6. Platz Steve Guerdat im Sattel von Iashin Sitte. Keystone/Georgios Kefalas

Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Kent Farrington auf Greya vor dem Deutschen Daniel Deusser auf Otello und der Amerikanerin Katherine Dinan auf Out of the Blue. Farrington ist erst der zweite Reiter nach Steve Guerdat, der ein Weltcup-Finale für sich entscheidet und dabei auf mehr als ein Pferd setzte.