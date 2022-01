Legende: Die Gewinner der Atlantic Challenge Das Team «Swiss Raw» mit Ingvar Groza (26), Roman Möckli (27), Jan Hurni (27) und Samuel Widmer (27), (v.l.n.r). ZVG

5000 Kilometer gefahren, das Ruder über eine Million Mal ins Wasser geschlagen: Mit einer Endzeit von 34 Tagen, 23 Stunden und 42 Minuten gewann das Team «Swiss Raw» die Atlantik-Überquerung von den Kanaren in die Karibik. Der deutliche Vorsprung auf die Zweitplatzierten betrug über 24 Stunden.

Verpasster Weltrekord

Für die 4 Freunde war bereits vor dem Rennen klar: «Wir wollen an der persönlichen Grenze rudern und das Rennen gewinnen.» Gesagt, getan. Doch auch wenn Roman Möckli, Ingvar Groza, Jan Hurni und Samuel Widmer beim härtesten Ruderrennen der Welt triumphierten, bleibt ein Wermutstropfen: Den angestrebten Weltrekord aus dem Jahr 2017 verpassten sie um über 5 Tage – favorable Wetterbedingungen waren rar.

Folgt das Double auf dem Pazifik?

Ob «Swiss Raw» 2023 auch den Pazifik bezwingen wird, ist indes noch unklar. Klar ist aber, dass sich das Vierergespann künftig an Camps mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen beteiligen will. «Wir möchten diesen Kindern aufzeigen, dass alles möglich ist, wenn man ein Ziel vor Augen hat», so Teammanager Yves Neupert.