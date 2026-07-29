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Ruder-EM in Varese steht an 7 Schweizer Boote gegen den letztjährigen Nuller

Patrick Brunner/Jonah Plock sind bei den Titelkämpfen von Donnerstag bis Sonntag die grössten Schweizer Trümpfe.

29.07.2026, 14:11

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Zwei Personen in einem roten Ruderboot auf einem Fluss mit grünem Wasser.
Legende: Das Schweizer Flaggschiff kommt angefahren Patrick Brunner (vorne) und Jonah Plock haben an der EM im Zweier ohne Steuermann grosse Ambitionen. KEYSTONE/Urs Flueeler

Insgesamt beschickt Swiss Rowing die kontinentalen Titelkämpfe, die in ihrer 133-jährigen Geschichte zum 3. Mal auf dem Lago di Varese stattfinden, mit 8 Booten. Claire Ghiringhelli ist die einzige Vertretung in der in die EM integrierten Sparte Para-Rudern (mit 5 Konkurrenzen). Die Wahl-Pariserin sorgte mit Bronze im Skiff dafür, dass die Schweizer Flotte bei der EM 2025 in Plovdiv (BUL) nicht ohne Podestplatz blieb.

Das Schweizer Aufgebot

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Männer

  • Einer
    Kai Schätzle, 25 Jahre alt
  • Zweier ohne Steuermann
    Patrick Brunner, 25/Jonah Plock, 28
  • Doppelvierer
    Maurin Lange, 25/Raphaël Ahumada, 25/Bojan Reuffurth, 24/Donat Vonder Mühll, 22

Frauen

  • Einer
    Aurelia-Maxima Janzen, 22 Jahre alt
  • Doppelzweier
    Salome Ulrich, 26/Fabienne Schweizer, 28
  • Zweier ohne Steuerfrau
    Olivia Roth, 22/Sofia Meakin, 28
  • Doppelvierer
    Lisa Lötscher, 26/Flavia Lötscher, 21/Célia Dupré, 24/Nina Wettstein, 27
  • Para, Einer
    Claire Ghiringhelli, 48

Total sind an der EM an den 4 Wettkampftagen ca. 400 Athletinnen und Athleten aus 31 Nationen am Start.

Im Regelsport ging die Schweiz, die im ewigen Medaillenspiegel mit 152 Exemplaren Platz 3 belegt, an der letzten EM leer aus. Dies soll sich wieder ändern, obwohl man sich ein Jahr vor der Heim-WM auf dem Rotsee und der Vergabe der Olympia-Startplätze in einer Testsaison befindet und bezüglich Besatzungen experimentiert.

In Varese wurde die Anzahl an Entscheidungen von 16 auf 22 aufgestockt, in 7 Kategorien ist die Schweiz dabei. Als Flaggschiff treten im Zweier ohne Patrick Brunner/Jonah Plock an. Die beiden sorgten als Dritte bei der Regatta in Luzern (hinter 2 Übersee-Teams) für den einzigen Schweizer Podestplatz im Weltcup 2026.

Live-Hinweis

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An den beiden Finaltagen figuriert die Ruder-EM in Varese wie folgt im Live-Programm von SRF:

  • Samstag, ab 10:30 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App
  • Sonntag, ab 11:00 Uhr auf SRF zwei/später SRF info sowie in der Sport App

Durchs Programm begleiten Sie Kommentator Beat Sprecher und der neue SRF-Ruder-Experte Roman Röösli.

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