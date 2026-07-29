Insgesamt beschickt Swiss Rowing die kontinentalen Titelkämpfe, die in ihrer 133-jährigen Geschichte zum 3. Mal auf dem Lago di Varese stattfinden, mit 8 Booten. Claire Ghiringhelli ist die einzige Vertretung in der in die EM integrierten Sparte Para-Rudern (mit 5 Konkurrenzen). Die Wahl-Pariserin sorgte mit Bronze im Skiff dafür, dass die Schweizer Flotte bei der EM 2025 in Plovdiv (BUL) nicht ohne Podestplatz blieb.
Das Schweizer Aufgebot
Männer
- Einer
Kai Schätzle, 25 Jahre alt
- Zweier ohne Steuermann
Patrick Brunner, 25/Jonah Plock, 28
- Doppelvierer
Maurin Lange, 25/Raphaël Ahumada, 25/Bojan Reuffurth, 24/Donat Vonder Mühll, 22
Frauen
- Einer
Aurelia-Maxima Janzen, 22 Jahre alt
- Doppelzweier
Salome Ulrich, 26/Fabienne Schweizer, 28
- Zweier ohne Steuerfrau
Olivia Roth, 22/Sofia Meakin, 28
- Doppelvierer
Lisa Lötscher, 26/Flavia Lötscher, 21/Célia Dupré, 24/Nina Wettstein, 27
- Para, Einer
Claire Ghiringhelli, 48
Total sind an der EM an den 4 Wettkampftagen ca. 400 Athletinnen und Athleten aus 31 Nationen am Start.
Im Regelsport ging die Schweiz, die im ewigen Medaillenspiegel mit 152 Exemplaren Platz 3 belegt, an der letzten EM leer aus. Dies soll sich wieder ändern, obwohl man sich ein Jahr vor der Heim-WM auf dem Rotsee und der Vergabe der Olympia-Startplätze in einer Testsaison befindet und bezüglich Besatzungen experimentiert.
In Varese wurde die Anzahl an Entscheidungen von 16 auf 22 aufgestockt, in 7 Kategorien ist die Schweiz dabei. Als Flaggschiff treten im Zweier ohne Patrick Brunner/Jonah Plock an. Die beiden sorgten als Dritte bei der Regatta in Luzern (hinter 2 Übersee-Teams) für den einzigen Schweizer Podestplatz im Weltcup 2026.
Live-Hinweis
An den beiden Finaltagen figuriert die Ruder-EM in Varese wie folgt im Live-Programm von SRF:
- Samstag, ab 10:30 Uhr auf SRF zwei sowie in der Sport App
- Sonntag, ab 11:00 Uhr auf SRF zwei/später SRF info sowie in der Sport App
Durchs Programm begleiten Sie Kommentator Beat Sprecher und der neue SRF-Ruder-Experte Roman Röösli.