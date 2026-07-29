Patrick Brunner/Jonah Plock sind bei den Titelkämpfen von Donnerstag bis Sonntag die grössten Schweizer Trümpfe.

Legende: Das Schweizer Flaggschiff kommt angefahren Patrick Brunner (vorne) und Jonah Plock haben an der EM im Zweier ohne Steuermann grosse Ambitionen. KEYSTONE/Urs Flueeler

Insgesamt beschickt Swiss Rowing die kontinentalen Titelkämpfe, die in ihrer 133-jährigen Geschichte zum 3. Mal auf dem Lago di Varese stattfinden, mit 8 Booten. Claire Ghiringhelli ist die einzige Vertretung in der in die EM integrierten Sparte Para-Rudern (mit 5 Konkurrenzen). Die Wahl-Pariserin sorgte mit Bronze im Skiff dafür, dass die Schweizer Flotte bei der EM 2025 in Plovdiv (BUL) nicht ohne Podestplatz blieb.

Das Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Männer Einer

Kai Schätzle, 25 Jahre alt

Kai Schätzle, 25 Jahre alt Zweier ohne Steuermann

Patrick Brunner, 25/Jonah Plock, 28

Patrick Brunner, 25/Jonah Plock, 28 Doppelvierer

Maurin Lange, 25/Raphaël Ahumada, 25/Bojan Reuffurth, 24/Donat Vonder Mühll, 22 Frauen Einer

Aurelia-Maxima Janzen, 22 Jahre alt

Aurelia-Maxima Janzen, 22 Jahre alt Doppelzweier

Salome Ulrich, 26/Fabienne Schweizer, 28

Salome Ulrich, 26/Fabienne Schweizer, 28 Zweier ohne Steuerfrau

Olivia Roth, 22/Sofia Meakin, 28

Olivia Roth, 22/Sofia Meakin, 28 Doppelvierer

Lisa Lötscher, 26/Flavia Lötscher, 21/Célia Dupré, 24/Nina Wettstein, 27

Lisa Lötscher, 26/Flavia Lötscher, 21/Célia Dupré, 24/Nina Wettstein, 27 Para, Einer

Claire Ghiringhelli, 48 Total sind an der EM an den 4 Wettkampftagen ca. 400 Athletinnen und Athleten aus 31 Nationen am Start.

Im Regelsport ging die Schweiz, die im ewigen Medaillenspiegel mit 152 Exemplaren Platz 3 belegt, an der letzten EM leer aus. Dies soll sich wieder ändern, obwohl man sich ein Jahr vor der Heim-WM auf dem Rotsee und der Vergabe der Olympia-Startplätze in einer Testsaison befindet und bezüglich Besatzungen experimentiert.

In Varese wurde die Anzahl an Entscheidungen von 16 auf 22 aufgestockt, in 7 Kategorien ist die Schweiz dabei. Als Flaggschiff treten im Zweier ohne Patrick Brunner/Jonah Plock an. Die beiden sorgten als Dritte bei der Regatta in Luzern (hinter 2 Übersee-Teams) für den einzigen Schweizer Podestplatz im Weltcup 2026.