Die 21-jährige Luzernerin Flavia Lötscher gibt ihr Weltcupdebüt – direkt hinter ihrer erfahrenen Schwester Lisa.

«Ich muss ihr Gesicht gar nicht sehen, ich weiss auch so was sie denkt, was sie fühlt, wie ich sie supporten kann», sagt Flavia Lötscher. Die Ruderin aus Meggen (LU) wird am Freitag beim Weltcup in Sevilla im Vorlauf des Doppelvierers wenige Zentimeter hinter ihrer Schwester Lisa sitzen.

Es ist Flavias Weltcup-Debüt. Die 21-Jährige, die sich durch starke Leistungen als U23-Ruderin für das Elite-Team empfahl, ergänzt das Trio mit Schlagfrau Lisa Lötscher, Nina Wettstein und Olivia Nacht. Sie ist überzeugt, die schwesterliche «Connection» strahle aufs ganze Boot über.

Legende: Gut gelaunt im Training auf dem Sarnersee Olivia Nacht, Nina Wettstein, Flavia Lötscher, Lisa Lötscher (v.l.n.r.). key/Urs Flüeler

Für die 25-jährige Lisa ist es umgekehrt ein «Riesen-Highlight», beim Debüt der Schwester im selben Boot zu sitzen. «Ich freue mich extrem, sie gleich hinter mir zu spüren», so die Olympia-4. von Paris. Letztes Jahr war Lisa Lötscher gleich in mehreren Booten aktiv: bei der EM im Doppelvierer (mit Wettstein, Nacht sowie Salome Ulrich), bei der WM zusammen mit Célia Dupré im Doppelzweier – und dazu noch im gemischten Achter.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wir übertragen die Finals des Ruder-Weltcups am Sonntag, 31.5. ab 11:00 Uhr live auf SRF zwei.

Der Weltcup-Auftakt in Sevilla, der bei voraussichtlich extrem hohen Temperaturen stattfinden wird, soll für die Lötscher-Schwestern der erste gemeinsame Schritt auf dem Weg an die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles werden.

Insgesamt 7 Schweizer Boote

Die weiteren Schweizer Boote bei den Frauen-Wettbewerben in Andalusien bilden Aurelia-Maxima Janzen sowie Sofia Meakin im Skiff und Schweizer/Ulrich im Doppelzweier. Bei den Männern starten der Zweier ohne mit Patrick Brunner/Jonah Plock sowie die beiden Doppelzweier Raphaël Ahamuda/Kai Schätzle und Maurin Lange/Donat Vonder Mühll.