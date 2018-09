Im bulgarischen Plovdiv haben zwei weitere Schweizer Boote den Einzug in den WM-Halbfinal geschafft.

Via Hoffnungsrunde weiter

Frédérique Rol und Patricia Merz qualifizierten sich mit dem Leichtgewichts-Doppelzweier ebenso via Hoffnungsläufe wie der Vierer-ohne mit Augustin Maillefer, Benjamin Hirsch, Markus Kessler und Paul Jacquot. In beiden Kategorien finden die Halbfinals am Donnerstag statt.

Bereits am Montag hatten sich Titelverteidigerin Jeannine Gmelin im Einer und Europameister Michael Schmid im Leichtgewichts-Einer direkt für die Halbfinals qualifiziert.