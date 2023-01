Per sofort: Ruderin Gmelin beendet ihre Karriere

Legende: Welt- und Europameisterin Jeannine Gmelin blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Keystone/Peter Klaunzer

Jeannine Gmelin hat ihren sofortigen Rücktritt vom Rudersport verkündet. Die Ustermerin informierte am Mittwochmorgen an einer Medienkonferenz über diesen Schritt. Gmelin gehörte im Skiff zu den besten Ruderinnen der Welt.

Zum Weltmeister-Titel 2017 kamen WM-Silber und der Triumph im Gesamtweltcup 2018. Die mehrfache Schweizer Meisterin stellte mehrere nationale Rekorde auf und holte sowohl in Rio 2016 als auch Tokio 2021 als jeweils 5. Olympische Diplome.

Als Fixpunkt in Gmelins weiterer Planung galten bis zuletzt die Sommerspiele 2024 in Paris. In einem Interview mit der NZZ im September verriet die 32-Jährige, dass sie mit dem Gedanken spiele, danach auf den Bahnradsport umzusteigen.

13:19 Video Archiv: Ruderin Jeannine Gmelin zu Gast im «Sportpanorama» Aus Sport-Clip vom 10.07.2022. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 19 Sekunden.

Gmelin musste auch Rückschläge hinnehmen. An der EM 2022 erklärte sie wegen einer Corona-Erkrankung einen Tag vor den Halbfinals Forfait. Am 16. Dezember des letzten Jahres verstarb ihr Trainer Robin Dowell bei einer gemeinsamen Trainingseinheit überraschend mit nur 40 Jahren. Die genaue Todesursache ist bis heute noch unklar.