Chiara Leone, die Olympiasiegerin von Paris, verpasst die WM im November in Kairo aus sportlichen Gründen.

Legende: Die Konstanz fehlte Chiara Leone reist nicht an die Schiess-WM. Freshfocus/Blick/Sven Thomann

Die Schiess-WM in Ägyptens Hauptstadt Kairo findet ohne Chiara Leone statt. Nina Christen, die Olympiasiegerin von Tokio, und die Jäggi-Schwestern erhalten den Vorzug. «Wir hatten ein Luxusproblem: die eine Olympiasiegerin gegen die andere», betonte Joël Strübi, Leiter Bereich Spitzensport, im Communiqué zum WM-Aufgebot.

Ausschlaggebend sei letztlich gewesen, dass Christen über das Jahr hinweg konstante Leistungen gezeigt habe. Leone habe mit dem 4. Rang in der Dreistellung an der EM in Châteauroux zwar ein starkes Zeichen gesetzt, «aber über die Saison hinweg fehlte bei ihr die Konstanz».

Treffsichere Jäggi-Schwestern

In der Königsdisziplin im Schiesssport, dem Dreistellungsmatch mit dem Kleinkaliber-Gewehr, sind die Schweizer Frauen Weltklasse. Vivien und Emely Jäggi, 19- und 17-jährig, sind derzeit noch treffsicherer als die beiden Olympiasiegerinnen. Emely Jäggi ist aktuell die Nummer 5 der Weltrangliste. Ihre ältere Schwester Vivien Jäggi wurde schon Junioren-Weltmeisterin und Junioren-Europameisterin in der Dreistellung.