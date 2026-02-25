In 100 Tagen verwandelt sich Chur für einen Monat lang in das Zentrum des Schweizer Schiesssports: Das Eidgenössische Schützenfest (ESF) bringt Tradition, Präzision und Volksfeststimmung in die älteste Stadt der Schweiz. Rund 36’000 Schützinnen und Schützen werden erwartet. «Die Vorfreude ist riesig, wir arbeiten seit fünf Jahren intensiv an diesem Fest», betont OK-Präsident und Nationalrat Martin Candinas.

Über die gesamte Festdauer verteilt (5. Juni bis 5. Juli) rechnen die Organisatoren mit rund 100’000 Besucherinnen und Besuchern. Damit wird nicht nur die Stadt Chur, sondern der ganze Kanton Graubünden zur Bühne des Schiesssports: Insgesamt 19 Aussenschiessplätze sind über den ganzen Kanton verteilt und sorgen dafür, dass sich das Fest weit über die Stadtgrenzen hinaus entfaltet.

Ehemalige Spitzensportler sorgen für Sichtbarkeit

Für nationale Ausstrahlung sorgt das Patronatskomitee, das dem Anlass zusätzliche Bekanntheit über die Schützinnen- und Schützenkreise hinausverteilen soll. Mit Persönlichkeiten wie der ehemaligen Biathletin Selina Gasparin oder dem früheren Snowboard-Olympiasieger Nevin Galmarini engagieren sich prominente Bündner Sportlerinnen und Sportler für das ESF.

«Es ist sehr cool, wenn Graubünden so etwas auf die Beine stellen kann. Das macht einem stolz», blickt Gasparin voraus. Dem schliesst sich Galmarini an. «Es werden Leuten aus der ganzen Schweiz kommen, aus verschiedenen Kulturen und Sprachregionen. Wir können ihnen zeigen, was für ein cooler und offener Kanton Graubünden ist.» Eine Teilnahme könnten sich beide beispielsweise beim Publikumsschiessen vorstellen, das für alle offen ist.

Erstmals seit 1985 wieder in Chur

Mit 11 Disziplinen bietet das ESF sportlich ein breites Spektrum. Auch organisatorisch sind die Dimensionen beeindruckend: Das Budget beträgt rund 13 Millionen Franken. Der grösste Teil wird von den Schützinnen und Schützen selbst getragen, rund 4 Millionen Franken steuern Sponsoren bei. Hinter den Kulissen stehen etwa 5000 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die gemeinsam rund 150’000 Arbeitsstunden leisten.

Für Chur ist es ein besonderer Moment: Das ESF, das alle fünf Jahre ausgetragen wird, gastiert bereits zum vierten Mal in seiner Geschichte in der Bündner Hauptstadt, zuletzt 1985. 100 Tage vor dem Start wächst die Spannung – und die Vorfreude auf ein Fest, das Sport, Gemeinschaft und Tradition in einzigartiger Weise verbindet.