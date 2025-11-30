Die Nidwaldnerin beendet ihre Karriere im Alter von 31 Jahren. Ihre Sternstunde erlebte sie 2021 in Tokio.

Nina Christen hat am Sonntag ihren Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Die Nidwaldner Sportschützin möchte mit 31 Jahren ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen.

Christen blickt auf eine äusserst erfolgreiche Karriere zurück. Ihren grössten Erfolg feierte sie 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio, als sie im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkalibergewehr Gold gewann. Zuvor hatte sie mit dem Luftgewehr über 10 m bereits Bronze geholt.

In der Folge lernte die Schützin aber auch die Schattenseiten des Erfolgs kennen. Nach dem Olympiasieg fiel Christen in ein Loch und legte eine längere Wettkampfpause ein.

An den Olympischen Spielen 2024 in Paris trug sie zusammen mit Nino Schurter bei der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne.