Schiess-WM in Kairo Doppel-Gold dank Schaub und Gewehr-Trio

Lange mussten die Schweizer Schützen an der WM auf den 1. Titel warten. Dafür gab es am gleichen Tag dank Adrian Schaub und dem Gewehr-Trio gleich zweimal Gold.

15.11.2025, 10:29

Adrian Schaub.
Legende: Kann sich ab sofort Weltmeister nennen Adrian Schaub. Instagram/swissshooting.ch

Am vorletzten Wettkampftag an der WM in Ägypten durfte sich Swiss Shooting über die erste Goldmedaille freuen. Dafür verantwortlich zeichnete Adrian Schaub. Der Baselbieter war in Kairo mit der Standardpistole über 25 m der Treffsicherste.

Mit 576 Punkten setzte sich Schaub aufgrund der höheren Anzahl Maximaltreffer vor dem punktgleichen Südkoreaner Cho Yeong-jae durch. Die Bronzemedaille ging mit Pavlo Korostylov (573) an einen Ukrainer. Dabei handelt es sich um eine Disziplin, die bei den Olympschen Sommerspielen nicht im Programm figuriert.

Prompt nachgelegt

Die Schweizer Gewehr-Delegation liess in der Arabischen Welt nach Schaubs Gold-Coup rasch zwei weitere Podestplätze folgen: Im Einzel jubelte Pascal Bachmann dank 589 Ringen hauchdünn über Bronze im 300-m-Dreistellungskampf. In der Teamabrechnung reichte sein Abschneiden zusammen mit Gilles Dufaux und Sandro Greuter sogar zum 1. Rang.

Die Schweiz steht in Kairo neu bei 9 Medaillengewinnen (2x Gold / 4x Silber / 3x Bronze).

