Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler und Christoph Dürr sorgen an der WM in Kairo für den ersten Schweizer Medaillengewinn.

Legende: Teil des Schweizer Bronze-Trios Jan Lochbihler. Keystone/EPA/SEBASTIAN BOROWSKI

Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler und Christoph Dürr haben an der Schiess-WM in Kairo im Dreistellungsmatch Gewehr 50 m die Bronzemedaille gewonnen. Das Trio setzte sich an den Titelkämpfen in Ägypten im Kampf um Platz 3 hauchdünn durch.

Die drei Schweizer wiesen im Schlussklassement mit 1764 die gleiche Punktzahl wie Italien aus, behielten aber dank der höheren Anzahl an Maximaltreffern die Oberhand. Mit nur einem Punkt weniger belegen Serbien und die USA die Plätze 5 beziehungsweise 6. Den Titel gewann Frankreich mit 1771 Punkten vor Norwegen mit 1768 Punkten.