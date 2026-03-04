 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schiessen: EM in Armenien Jäggi ergattert sich mit dem Luftgewehr über 10 m Silber

Die Schweizer Sportschützin Vivien Jäggi gewinnt bei der 10-m-EM in Jerewan die Silbermedaille mit dem Luftgewehr.

04.03.2026, 13:05

Teilen
Vivien Jäggi.
Legende: Sicherte sich EM-Silber Vivien Jäggi. Keystone/Christian Beutler

Im EM-Final lieferte sich Vivien Jäggi ein spannendes Duell mit der Türkin Damla Kose und verpasste den Titel nur hauchdünn. Der Abstand zwischen den beiden Athletinnen blieb während des gesamten Finals minimal und überschritt nie mehr als einen Punkt.

Am Ende setzte sich Kose mit 15:14 durch. Mit Silber sorgte Jäggi für den versöhnlichen Abschluss aus Schweizer Sicht. Für die Teamkolleginnen der Solothurnerin verlief der Wettkampf weniger erfolgreich. Ihre Schwester Emely Jäggi sowie Audrey Gogniat, die Olympia-Dritte von Paris, schieden bereits in der Qualifikation aus.

Die Schweizer Männer verpassten in der Solo-Disziplin die Entscheidung um die Medaillen deutlich: Fabio Wyrsch belegte den 41. Rang, Jan Lochbihler klassierte sich auf Platz 53.

Zweite Schweizer Medaille

Bereits zuvor hatte das Schweizer Team in Armenien dennoch Edelmetall gewonnen: Am Sonntag sicherte sich Jason Solari mit der Luftpistole die Bronzemedaille. Damit kehrt die Schweizer Delegation mit insgesamt zwei Medaillen von den kontinentalen Titelkämpfen zurück.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)