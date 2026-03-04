Die Schweizer Sportschützin Vivien Jäggi gewinnt bei der 10-m-EM in Jerewan die Silbermedaille mit dem Luftgewehr.

Legende: Sicherte sich EM-Silber Vivien Jäggi. Keystone/Christian Beutler

Im EM-Final lieferte sich Vivien Jäggi ein spannendes Duell mit der Türkin Damla Kose und verpasste den Titel nur hauchdünn. Der Abstand zwischen den beiden Athletinnen blieb während des gesamten Finals minimal und überschritt nie mehr als einen Punkt.

Am Ende setzte sich Kose mit 15:14 durch. Mit Silber sorgte Jäggi für den versöhnlichen Abschluss aus Schweizer Sicht. Für die Teamkolleginnen der Solothurnerin verlief der Wettkampf weniger erfolgreich. Ihre Schwester Emely Jäggi sowie Audrey Gogniat, die Olympia-Dritte von Paris, schieden bereits in der Qualifikation aus.

Die Schweizer Männer verpassten in der Solo-Disziplin die Entscheidung um die Medaillen deutlich: Fabio Wyrsch belegte den 41. Rang, Jan Lochbihler klassierte sich auf Platz 53.

Zweite Schweizer Medaille

Bereits zuvor hatte das Schweizer Team in Armenien dennoch Edelmetall gewonnen: Am Sonntag sicherte sich Jason Solari mit der Luftpistole die Bronzemedaille. Damit kehrt die Schweizer Delegation mit insgesamt zwei Medaillen von den kontinentalen Titelkämpfen zurück.