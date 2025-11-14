Jan Lochbihler und Fabio Wyrsch sowie das Schweizer Männer-Trio sorgen an der Schiess-WM über 50 m liegend für Furore.

Gleich 3 Medaillen an einem Tag für Schweizer Schützen

Legende: Hatte das Visier richtig eingestellt Jan Lochbihler (Archivbild). Keystone/EPA/Armando Babani

Das Schweizer Männer-Team hat an der Schiess-WM in Kairo in einem Wettkampf gleich drei Medaillen abgestaubt.

Über 50 m liegend mit dem Kleinkalibergewehr trafen Jan Lochbihler und Fabio Wyrsch derart präzise ins Schwarze, dass nach 60 Schuss Silber und Bronze resultierten. Zusammen mit Platz 15 von Christoph Dürr reichte dies in der Team-Wertung hinter China zu Silber. Der Rückstand auf Gold betrug mit dem Total von 1880,5 Zählern bloss 0,8 Punkte. Sowohl das Einzel wie auch der Team-Wettkampf sind nicht olympisch.

Gold im Einzel ging an den Österreicher Alexander Schmirl mit 629,1 Punkten. Lochbihler schaffte 628,1 Punkte, der von ihm gehaltene Schweizer Rekord liegt bei 631,3.

Frauen gehen für einmal leer aus

Die Schweizer Frauen, die im olympischen Dreistellungsmatch klar besser als ihre Teamkollegen abgeschnitten hatten, kamen am Freitag nicht auf Touren. Emely Jäggi (16./620,7), Nina Christen (24./619,5) und Vivien Jäggi (27./619,3) mussten in der Team-Wertung mit Platz 6 vorliebnehmen.