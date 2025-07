An der Schwimm-WM in Singapur zieht's erst richtig an

Legende: Der Nabel der Schwimmwelt in den nächsten Tagen Die Arena in Singapur. Keystone/EPA/HOW HWEE YOUNG

24 Wettkampftage umfassen die globalen Titelkämpfe in 6 Disziplinen im Wasser. Am Dienstag ist der Grossanlass in Asien in der Hälfte angelangt – im Open Water (7 Medaillensätze) ist das Pensum vollständig absolviert, im Synchronschwimmen (11) sowie Wasserball (2) befinden sich die Aktiven auf der Zielgeraden.

Von gesamthaft 73 Entscheidungen sind folgende ausstehend:

2 : Klippenspringen (High Diving) aus 20 m (Frauen) bzw. 27 m Höhe

: Klippenspringen (High Diving) aus 20 m (Frauen) bzw. 27 m Höhe 42 : Beckenschwimmen, Langbahn

: Beckenschwimmen, Langbahn 13: Wasserspringen

Als Schauplatz dient der 35 Hektar grosse Sports Hub in Singapur. Wegen des Angriffskrieges ist dem ursprünglichen Ausrichter Kasan (RUS) der Anlass entzogen worden. Aus Belarus und Russland sind Aktive nur unter neutraler Flagge zugelassen.

Das Schweizer Team: 10-köpfig Box aufklappen Box zuklappen High Diving (3): Morgane Herculano; Jean-David Duval; Pierrick Schafer

(3): Morgane Herculano; Jean-David Duval; Pierrick Schafer Wasserspringen (1): Michelle Heimberg (1- und 3-m-Brett)

(1): Michelle Heimberg (1- und 3-m-Brett) Schwimmen (6): Lisa Mamié (50 m, 100 m, 200 m Brust); Antonio Djakovic (200 m, 400 m Freistil); Gian-Luca Gartmann (WM-Debütant; 50 m Brust, 200 m Lagen); Roman Mityukov (50 m, 100 m, 200 m Rücken); Noè Ponti (50 m, 100 m Schmetterling); Marius Toscan (200 m Schmetterling, 400 m Lagen)

Vom Schweizer Team stand einzig Roman Mityukov schon auf dem Podest bei einer Langbahn-WM: Der Rückenspezialist holte über 200 m Silber (2024) sowie Bronze (2023). Insgesamt gab es für die Schweiz an einer WM schon 6-mal Silber und 2-mal Bronze, aber noch keinen Titel.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt ab Sonntag täglich während 8 Tagen von den Pool-Wettbewerben an der Schwimm-WM. In der Regel um 13:00 Uhr auf SRF zwei gibt es die 2. Tagessession in Singapur mit Halbfinals und Finals zu sehen.