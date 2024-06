Auf dem Weg an die Sommerspiele steht ab Montag mit der 37. EM in der serbischen Metropole für die Schwimm-Asse eine Standortbestimmung an. Die Titelkämpfe in Belgrad werfen in zweifacher Hinsicht einen Schatten auf Paris voraus: Nebst Olympia beherbergt die französische Stadt im übernächsten Jahr die folgende Schwimm-EM.

Die Schwimm-EM bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Wir übertragen an allen 7 Wettkampftagen täglich von Montag bis Sonntag, so dass Sie keine der total 43 Entscheidungen verpassen. Gewöhnlich geht die Übertragung um 18:25 Uhr auf SRF info los. Am Freitag und Samstag wird im Stream losgelegt. Am Mikrofon werden Sie von Kommentator Jeroen Heijers und Experte Tobias Gross begleitet.

Die Schweizer Auswahl ist einzig in den Pool-Bewerben, 43 an der Zahl, vertreten und hat – gesplittet in 4 Kategorien – verschiedene Ansprüche:

Das Schweizer Team in Belgrad Box aufklappen Box zuklappen Thierry Bollin, Antonio Djakovic, Roman Mityukov, Noè Ponti Jérémy Desplanches, Lisa Mamié Fanny Borer, Gian-Luca Gartmann, Marius Toscan, Julia Ullmann Tiago Behar, Flavio Bucca, Vanna Djakovic

Ein Quartett hat die Olympia-Limite in der Tasche, entsprechend geht es um einen aussagekräftigen Formtest. Knapp 6 Wochen vor den Sommerspielen bleibt eine letzte Möglichkeit für Einzel-Limiten. Für jene, für die Olympia ausser Reichweite liegen dürfte, markiert Belgrad der wichtigste Wettkampf im 2024. Neben den arrivierten Kräften geht es für 3 EM-Neulinge um erste Erfahrungen auf Top-Niveau.

Natürlich stehen auch Medaillen auf dem Spiel. Bei der letzten EM 2022 in Rom jubelte die Schweiz im Becken 4-mal:

1 / 3 Legende: Lisa Mamié (25) Die Zürcherin verblüffte vor 2 Jahren mit dem EM-Titel über 200 m Brust. Keystone/Patrick B. Kraemer 2 / 3 Legende: Antonio Djakovic (21) Der aufstrebende Schweizer räumte in Rom doppelt ab und schwamm über 200 m sowie 400 m Freistil je zu Silber. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer 3 / 3 Legende: Noè Ponti (23) Der erfolgsverwöhnte Tessiner eroberte an der EM 2022 in seiner Paradedisziplin Schmetterling Silber über 100 m. Er zählt auch Olympia-Bronze sowie 3 Podestplätze an Kurzbahn-Weltmeisterschaften zu seinem Palmarès. Keystone/AP Photo/Alexandru Dobre