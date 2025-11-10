Die 27-jährige Zürcherin hat sich entschieden, ihre Karriere per sofort zu beenden.

Legende: Eine Schulterverletzung spielte bei ihrem Entscheid eine Rolle Lisa Mamié. Freshfocus/Claude Diderich

Swiss Aquatics vermeldete den Rücktritt von Lisa Mamié am Montag in einer Medienmitteilung. Mit ein Grund dafür ist eine Schulterverletzung, welche die 27-Jährige daran hindert, leistungsorientiert zu trainieren.

«Schwimmen liegt mir nach wie vor sehr am Herzen und wird es auch immer tun, aber angesichts der Umstände halte ich den Entscheid für richtig. Ich habe viele spannende Projekte und Ziele, die ich ausserhalb des Wassers verfolgen möchte und in die ich meine Energie und Zeit investieren werde», lässt sich die Zürcherin zitieren.

Brust-Bestmarken gehören alle Mamié

Mamié hält aktuell sowohl auf der Langbahn wie auch im kurzen Becken alle Schweizer Rekorde über die Brustdistanzen (50 m, 100 m, 200 m). Zu ihren grössten Erfolgen gehört der Goldgewinn über 200 m Brust bei der EM in Rom, nachdem sie ein Jahr zuvor über die gleiche Distanz Silber gewonnen hatte.

An der EM 2024 holte Mamié zudem Silber über 100 m und Bronze über 200 m Brust und vertrat die Schweiz an den Olympischen Spielen in Paris und Tokio, wo sie sich zweimal für die Halbfinals qualifizieren konnte.