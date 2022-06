Noè Ponti konnte im Halbfinal über 50 m Schmetterling nicht an seine Leistung aus dem Vorlauf anknüpfen. Im Becken in der ungarischen Hauptstadt Budapest schlug der Tessiner nach 23,29 Sekunden an – das reichte nur zur 13. besten Zeit. Da im Final nur 8 Athleten an den Start gehen, schied der 21-Jährige aus.

Schliessen 01:02 Video Ponti verpasst den Final über 50 m Schmetterling Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 01:59 Video Ponti: «Habe gesehen, dass ich in einer guten Form bin» Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Im Vorlauf hatte Ponti noch mit Schweizer Rekord und der fünftschnellsten Zeit aufhorchen lassen. Die 23,04 Sekunden waren in den Halbfinals genau jene Zeit, welche den achtplatzierten Nicholas Santos gerade noch in den Final brachten.

Ugolkova scheitert als 9.

Der zweite Halbfinal am Samstagabend bescherte den Schweizer Fans ebenfalls kein Grund zum Jubeln. Bei den 200 m Lagen der Frauen landete Maria Ugolkova auf Rang 9 (2:11,06 Minuten) und damit genau derjenigen Position, die nicht mehr zur Final-Qualifikation reichte. Auf die achtplatzierte Katinka Hosszu fehlten ihr 34 Hundertstelsekunden.

Schliessen 02:23 Video Ugolkova bleibt über 200 m Lagen im Halbfinal hängen Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden. 01:53 Video Ugolkova: «Ich bin sehr zufrieden» Aus Sport-Clip vom 18.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Winnington und Ledecky holen Gold

Am Samstagabend wurden auch zum ersten Mal an dieser WM Schwimm-Medaillen vergeben. Über 400 m Freistil holten sich Elijah Winnington (AUS) bei den Männern und Katie Ledecky (USA) bei den Frauen die ersten beiden Goldmedaillen. Später gewann Leon Marchand (FRA) den Final über 400 m Lagen bei den Männern. Staffel-Gold holten sich über 4x100 m Freistil bei den Männern die USA und bei den Frauen Australien.