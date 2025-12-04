Noè Ponti sichert sich an der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin erstmals die Goldmedaille über die 100 m Lagen.

Der Tessiner schlägt seinen ärgsten Rivalen Maxime Grousset (FRA) um 1 Hundertstelsekunde.

Für Ponti ist es bereits das zweite EM-Gold in Lublin.

An den Weltmeisterschaften vor einem Jahr in Budapest hatte es für Noè Ponti bereits mit Lagen-Gold auf der Kurzbahn geklappt. Nun schaffte der 24-jährige Schweizer ebendies auch an den kontinentalen Titelkämpfen im polnischen Lublin.

Kontrolliert zu Gold, wenn auch knapp

Ponti erwischte einen guten Start und führte das Rennen bereits nach wenigen Metern in seinem Paradestil Schmetterling an. Diese Führung verteidigte der Tessiner anschliessend auch auf den restlichen 75 Metern Rücken-, Brust- und Freistil-Schwimmen gekonnt.

Maxime Grousset, der grösste Konkurrent von Ponti im Kampf um Gold, startete gewohnt eher langsam, drehte aber auf den letzten beiden Längen mächtig auf und kam dem Schweizer noch nahe – sehr nahe. Am Ende rettete Ponti eine Hundertstelsekunde ins Ziel. Im August dieses Jahres hatte Ponti an der WM im grossen Becken in Singapur im Hundertstelkrimi gegen Grousset noch den Kürzeren gezogen.

Zwei weitere Goldmedaillen im Visier

Für den Tessiner ist es bereits die zweite Goldmedaille in Lublin. Am Mittwoch hatte er bereits über 50 m Schmetterling triumphiert. Genug hat Ponti aber noch lange nicht. Über 100 m sowie 200 m Schmetterling strebt der Schweizer zwei weitere EM-Titel an.

Am Donnerstag um 20:47 Uhr kehrt Ponti noch einmal ins Becken zurück. Dann steht der Halbfinal über 100 m Schmetterling an.